شاهد.. صالح الجسمي يكشف سبب إلغاء زواج مريم سعيد قبل إتمامه بيومين

أبوظبي(صدى):

اتهم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي ، بطريقة غير مباشرة الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ، بالتسبب في خسارة الإعلامية مريم سعيد وظيفتها وزواجها قبل إتمامه بيومين .

ونشر الجسمي ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلاً ، إن حساب الفضائح “حمزة مون بيبي” ، عرض الكثير من المشاهير للأذى كما دمر حياة بعضهم في المغرب وفي عدد من البلدان العربية.

ونقل ما يتم تداوله عن أن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام تقفان خلف تلك الفضائح. وكشف أن الإعلامية المغربية مريم سعيد خسرت وظيفتها في قنوات MBC كما خسرت زواجها قبل إتمامه بيومين بسبب صور نشرت لها عليه.

ويشار إلى أن الفنانة المغربية وشقيقتها خضعتا مؤخراً للتحقيق على ذمة هذه القضية. وانتشر في وقت سابق فيديو لهما وهما تخرجان من مكان التحقيق وتحاولان تجنب لقاء الصحافيين وما زالت القضية تتفاعل بشكل كبير.