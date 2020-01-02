ضبط مقيم حول منزلا شعبيا لعيادة مخالفة في خنساء مكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة العاصمة المقدسة ، من ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية ، امتهن الطبابة بمساعدة شقيقته، وحوَّلا منزلاً شعبيًّا إلى عيادة طبية مخالفة غير مرخصة لاستقبال مرضى من مخالفي أنظمة الإقامة بأسعار زهيدة بحي الخنساء.

وكانت وردت معلومات للجنة مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب بأمانة العاصمة المقدسة ، بوجود مقيم من الجنسية الباكستانية، يعمل في محل صيانة مكيفات، امتهن الطبابة بمساعدة شقيقته، وحوَّلا منزلاً شعبيًّا بحي الخنساء بمكة المكرمة إلى عيادة طبية بدون تراخيص رسمية.

وقالت لجنة مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب ، أنه بعد التأكد من صحة المعلومات تم نصب كمين وضبط عيادة غير مرخصة يٌديرها الباكستاني ، كما تم ضبط أكثر من 200 منتج أدوية مجهولة المصدر، إضافة إلى محاليل وأدوات طبية مستخدمة وجديدة.