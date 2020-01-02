وظائف شاغرة بشركة عبداللطيف جميل في عدة مدن بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة عبداللطيف جميل للتمويل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في المدن التالية (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والجبيل، وحفر الباطن، وجيزان، والباحة، ونجران، وخميس مشيط، والطائف، وحائل، وبريدة، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، والجوف، وعرعر)، بمسمى (مسئول إئتمان) .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ، حيث ستكون أوقات الدوام:- فترتين – طوال 5 أيام في الأسبوع من يوم الأحد الى يوم الخميس (من الساعة 8:00 صباحاً الى الساعة 12:30 ظهراً ومن الساعة 4:00 عصراً الى الساعة 8:30 مساءً).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2020/01/02م وينتهي بعد شهرين من تاريخه أو عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، ويتم التقديم من خلال الرابط التالي: هنا