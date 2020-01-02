تقنية المعلومات بجامعة الملك خالد تطلق منصة IT HUB

محمد بن طحيطح(صدى):

للمساهمة في تفعيل الجامعة الذكية Smart KKU أطلقت وحدة التحول الرقمي والمبادرات النوعية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات منصة IT HUB التي يتم من خلالها تبادل الخبرات التقنية بتوفير مساحة لجمع الأفكار وإيجاد الحلول باستخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها في التغلب على التحديات المختلفة.

وتهدف المنصة – كما أوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد بن صالح الصقر – إلى رفع كفاءة العمل وتسريع التحول الرقمي بتبني الأفكار والحلول للتحديات القائمة وتحويلها إلى منتجات ونماذج قابلة للتفعيل باستخدام التقنية، وكذلك تطبيق خدمات وحلول رقمية مبتكرة، بالإضافة إلى زيادة رضا المستفيد ومساهمته في الابتكار التقني مع تسريع تحول الجامعة إلى جامعة ذكية تطبق التقنيات الناشئة والحديثة في بيئة الجامعة وتحسين جودة المنتجات والخدمات الإلكترونية والتقنية بالجامعة.

وقد بدأت المنصة بطرح مجموعة من التحديات تمثلت في تحدي التواصل الإلكتروني الذي يهدف إلى خلق طرق مبتكرة لتسريع عملية التواصل بين منسوبي الجامعة، وتحدي تحسين جودة الخدمات حيث إن خدمتي myKKU و mySITE تحتاجان إلى العمل على تحسين جودتها، وكذلك تحدي التسويق الرقمي الذي يهدف إلى إبراز سجل الجامعة العريق والحافل بالإنجازات على مواقع الويب المختلفة، وتحدي البيئة الجامعية الذي يتطلب تطويع التقنية في خلق بيئة مناسبة لذوي الإعاقة، حيث سيتم طرح التحديات عبر المنصة بشكل مستمر.

ويتكون التحدي من عدة مراحل مختلفة تبدأ بمرحلة عرض التحديات وتقديم الحلول المبدئية لها خلال 30 إلى 45 يومًا من خلال المنصة، ثم مرحلة فرز الحلول والترشيح لبناء النموذج الأولي لمدة 3 أيام حضورية، يليها مرحلة تقديم العروض واختيار المشاريع الفائزة، وأخيرًا مرحلة تطبيق الحل وتنفيذه من الفريق التقني بتقنية المعلومات.

ومن التقنيات المقترحة للحلول استخدام البيانات وتحليلها، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الألعاب والواقع المعزز والافتراضي، والتطبيقات والأجهزة الذكية، وتطبيقات إنترنت الأشياء، واستخدامات شبكات التواصل الاجتماعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتقنيات الحديثة في الاتصالات ك 5G والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والتعلم الإلكتروني والمنصات التقنية وتطبيقاتها.

ويشترط للتقديم أن تكون الفكرة مختصرة وقابلة للتنفيذ بإحدى التقنيات المقترحة، وأن يكون الحل مبتكرًا ويشمل كافة مراحل التطبيق الفني، وسيتم منح جائزة لأفضل فكرة تحتوي على حلول مبتكرة، وسيتم بعدها العمل على تنفيذ الفكرة من قبل فريق تقنية المعلومات المختص في كل جانب.