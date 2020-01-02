عبدالعزيز الحصيني: اليوم «الشولة» و 13 يوما تواعد الصقيع

حمود العنزي(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني ، أن يشهد اليوم الخميس آخر نجم من المربعانية، المسمى “الشولة” وَهوَ النجم الثالث، ويستمر لـ13 يوماً، تتضمن استمرار البرودة والصقيع متى ما هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، مُضيفاً ، فيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية”.

وقال الحصيني ، ابتداءً من الاثنين، متوقع تشكل الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية؛ حيث تقترب الحرارة من الصفر، كما تقترب في الوسطى من الخمس درجات، والشرقية والمدينة والمرتفعات الغربية والجنوبية من ٩ إلى١٣ درجة”.

وأضاف ، تقول العامة: “إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، واشتدت على العائل العولة”.

وتابع ، يسبق ذلك حالة ممطرة على أجزاء من مكة والمدينة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، والشرقية، والشمالية، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، ودول الخليج، والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم بإذن الله.