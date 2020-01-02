وظائف شاغرة في شركة الجزيرة تكافل تعاوني بـ 3 مدن
كشفت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن توفر وظائف إدارية شاغرة أمام المواطنين ، وذلك للعمل في الرياض ، والدمام ، وجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- المسمى الوظيفي ” مدير علاقات مبيعات الشركات ” .
الشروط :
1- أن يكون المتقدم من المواطنين .
2- درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال ، والإدارة ، أو ما يعادل .
3- خبرة لا تقل عن عامين .
4- اجاة اللغة الإنجليزية .
وأكدت أن التقديم متاح بدءً من اليوم الخميس الموافق 2/ 1/ 2020 ، عبر الرابط التالي ” يتطلب إنشاء حساب على لينكد إن ” : هنا
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