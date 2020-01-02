وظائف شاغرة في شركة الجزيرة تكافل تعاوني بـ 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن توفر وظائف إدارية شاغرة أمام المواطنين ، وذلك للعمل في الرياض ، والدمام ، وجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي ” مدير علاقات مبيعات الشركات ” .

الشروط :

1- أن يكون المتقدم من المواطنين .

2- درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال ، والإدارة ، أو ما يعادل .

3- خبرة لا تقل عن عامين .

4- اجاة اللغة الإنجليزية .

وأكدت أن التقديم متاح بدءً من اليوم الخميس الموافق 2/ 1/ 2020 ، عبر الرابط التالي ” يتطلب إنشاء حساب على لينكد إن ” : هنا