ريماس منصور تكشف عن أمنياتها لعام 2020: أتمنى أتزوج وأصير أما

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكدت الفنانة ريماس منصور، أن أهم امنياتها لعام 2020 ، ان تكون أم لتوأم ، مُطالبه متابعيها بالكشف عن أمنياتهم .

وقالت ريماس في تغريده لها عبر تويتر ، “وش أحلامكم اللي تتمنون تتحقق في 2020 ؟.. أكتبوا لي نقرا أحلام بعض ، أنا عن نفسي أتمنى ما تنتهى هالسنة إلا وأنا زوجة وأم لتؤام قولوا أمين ولكم بالمثل.. سنة سعيدة عليكم جميعا تحققون فيها كل أحلامكم .”

يذكر أن ريماس منصور قد ردت مؤخرا على الهجوم الذي تعرضت له بسبب خضوعها لعمليات تجميل قائلة إن ذوات الشفاه الممتلئة يحتاجون لعمل ”كونتور” ، أما ذوات الشفاه الصغيرة يلجأنَ للفيلر لتعبئتها وتضخيمها أكثر.