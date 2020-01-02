تمديد التقديم على الوظائف الصحية والإدارية في المستشفى الجامعي بالسيح

السيح(صدى):

‏أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم ، تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية والإدارية على برنامج التشغيل المباشر في المستشفى الجامعي بمدينة السيح ، وذلك من خلال المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة ، عبر بوابة التوظيف الالكترونية على موقع الجامعة :هنا .

‏ودعت الجامعة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الالكتروني للتوظيف بالجامعة ، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الثلاثاء 12-5-1441 هـ .