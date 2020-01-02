  • الخميس 2

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. تمديد التقديم على الوظائف الصحية والإدارية في المستشفى الجامعي بالسيح

تمديد التقديم على الوظائف الصحية والإدارية في المستشفى الجامعي بالسيح

تمديد التقديم على الوظائف الصحية والإدارية في المستشفى الجامعي بالسيح
السيح(صدى):

‏أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم ، تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية والإدارية على برنامج التشغيل المباشر في المستشفى الجامعي بمدينة السيح ، وذلك من خلال المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة ، عبر بوابة التوظيف الالكترونية على موقع الجامعة :هنا .

‏ودعت الجامعة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الالكتروني للتوظيف بالجامعة ، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الثلاثاء 12-5-1441 هـ .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *