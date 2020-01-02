«شتاء طنطورة» تقرر إلغاء حفل نايل رودجرز وفرقة شيك

أميرة خالد(صدى):

فاجأت إدارة شتاء طنطورة جمهورها اليوم الخميس بقرار إلغاء حفل الفنان نايل رودجرز وفرقة شيك في العلا .

ولم تذكر إدارة شتاء طنطورة سبب محدد ، وقالت : نعتذر عن إلغاء حفل الفنان نايل رودجرز وفرقة شيك في العلا لظروف خارجة عن إرادتنا، لكن مازالت حفلة جاميروكواي مستمرة يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٠.

وتواصل الرياض إقامة الليالي الثقافية والموسيقية ، حيث ستقام في السادس عشر من يناير 2020م الليلة المغربية التي يحييها أربعة فنانين على مسرح أبو بكر سالم في منطقة الرياض بوليفارد .