شاب يتحدى ميريام فارس في الرقص على المسرح (فيديو)

عمّان(صدى):

أثار شاب أردني ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب دخوله في تحدي مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس في الرقص، خلال إحيائها حفل رأس السنة بالأردن ،

وأظهر مقطع فيديو متداول الشاب وهو يعتلي المسرح بشكل مفاجئ و يقف بجوار ميريام فارس على المسرح، فقامت بمداعبته أمام الجمهور.

وقالت ميريام للشاب ، ”بدك تتحداني في الرقص، خلاص أرقص إنت من تحت وأنا من فوق“، فما لبث أن استجاب الشاب ونزل على ركبتيه، فضحكت المطربة اللبنانية وقالت له: ”لا ما قصدي هيك“.