حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل المواطنة المتزوجة من أجنبي للحصول على الدعم

حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن إمكانية تسجيل المواطنة المتزوجة من أجنبي كمستفيد رئيسي ، وإضافة الزوج والأبناء كتابعين .

وأوضح البرنامج اليوم المستندات المطلوبة وهي :

1- خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح .

2- ارفاق شهادة الميلاد و الإقامة حال وجود أبناء .

الجدير بالذكر أن حساب المواطن سيقوم بإيداع الدفعة التالية يوم التاسع من شهر يناير الجاري بدلاً من العاشر والذي سيتصادف مع إجازة نهاية الأسبوع .