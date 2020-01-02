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    يناير

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حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل المواطنة المتزوجة من أجنبي للحصول على الدعم

حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل المواطنة المتزوجة من أجنبي للحصول على الدعم
حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن إمكانية تسجيل المواطنة المتزوجة من أجنبي كمستفيد رئيسي ، وإضافة الزوج والأبناء كتابعين .

وأوضح البرنامج اليوم المستندات المطلوبة وهي :
1- خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح .
2- ارفاق شهادة الميلاد و الإقامة حال وجود أبناء .

الجدير بالذكر أن حساب المواطن سيقوم بإيداع الدفعة التالية يوم التاسع من شهر يناير الجاري بدلاً من العاشر والذي سيتصادف مع إجازة نهاية الأسبوع .


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