منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 108 مواطنين لتبرعهم بالدم 10 مرات

الرياض(صدى):

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 108 مواطنين نظير تبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات .

وفيما يلي أسماء المواطنين الممنوحين هذه الميدالية وهم: عبدالله محمد حسن الزهراني / محمد بخيت عبدالله المالكي / الجندي أول / ناصر حمد ناصر السيف / الرقيب / مشرف علي عبدالله الغامدي / الرقيب / بدر ححاج حمود الرويلي / عبدالرحمن نايف ماجد الدويش

العميد عادل سالم علي شكر / سالم حامد محمد المالكي / وكيل الرقيب / محمد مسفر مساعد الخثعمي / الرقيب / إبراهيم عبدالله إبراهيم المزروع / رياض عوض يحيى فطيمة / وكيل الرقيب / محمد فهد صالح العساف / النقيب / عبدالعزيز حسن عبدالعزيز الموسى / الرقيب أول متقاعد / ماطر حسين محمد مباركي / النقيب / مناحي دخيل مناحي القحطاني / الرقيب / حسن أحمد محمد هزازي / ياسر محمد حسن كاتب / سمير صالح سالم بامنيف / الرقيب أول سامي محمد عبدالله العمار / الرقيب إبراهيم محمد عمر التميم / ملازم أول حمود فهد حمود رجعان

العريف عبدالله سعد عبيد العتيبي / عبدالله سعيد عون القحطاني / مطير نزال شاكر الجميلى / الملازم نايف عيد صبيان العوفي / محمد حسن مبارك با خشوين / عبدالسلام أحمد علي نعيم / الرقيب فوزي يوسف يحيى هزازي / خلف عابد عبدالله الناصري / هاني أحمد حميد الحربي

ترسم أحمد عبدالرحيم أحمد / محمد امبارك شعيفان المفرجي / نايف خلف أحمد الزهراني / صهيب محمد عبدالله المعابدي / محمد عبدالله إبراهيم كمية / نواف إبراهيم حسين المالكي / الرقيب تركي فاضل سعيد الأسمري / فهد عواد محمد المحامدي / عبدالله فيصل أحمد الحازمي

ندى حمزة إبراهيم برناوي / إبراهيم أحمد عيدان الزهراني / أحمد خليل محمد معشي / عالي عليان مرزوق العوفي / مسير فيحان غريب الشمري / مسند لفاء مرزوق الحربي / المقدم وائل عبدالله أحمد الغامدي / عبدالله عبدالفتاح محمد حميدة / مزعل محمد سرداح العتيبي

العريف فهد يوسف عبدالعزيز بورشيد / مشاري سعيد عبدالعزيز الصالح / محمد ناصر محمد السيحاني / نواف وصفي أمين السعدي / وكيل الرقيب / محمد عوض الله محمد الثبيتي / تركي أحمد عبدالله المالكي / جندي أول أحمد محمد حسن جوهري / نايف خلف محمد القرشي

رقيب أول / منصور عيسى أحمد قصادي/ حسين عبدالله أدريس هاشم / وكيل الرقيب سمير عبدالله محمد فلاتة / النقيب عبدالله حسن سعد العمري / رئيس الرقباء سعيد علي محمد آل نجم / أحمد محمد أحمد القحطاني / عبدالعزيز سفر عايض الشهراني

العميد الركن علي مسفر محمد الشهراني / عابد عبدالله عيد الجهني / عبدالله عايض عوض الحربي / الرقيب زين عايض سعيد الحارثي / عبدالله سمير مؤنس الرويلي / عبدالله ماهر ظافر القحطاني / أحمد علي عيضة اليامي / الرقيب أول فيحان عايض فيحان العتيبي / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الجبرين / مهند إبراهيم عبدالعزيز العريفي / فهد خالد نايف عريعر / سعود إبراهيم عبدالعزيز العثمان / الأمير سعود تركي عبدالرحمن / ثلاب بركة جابر المطيري / ماجد عبدالله حمد المبرك / مشاري فهد عبدالله الحمدي / يزيد ملفي سعيد المطيري

عبدالله حمود محمد الحمود / محمد سليمان علي الثبيتي / جابر حسن جابر المعيبد / وكيل الرقيب فيصل حمد عساف الشمري / نايف سعود عبدالعزيز القديري / محمد سامي عبدالله فلمبان / صالح سعيد علي الغامدي / النقيب عبدالله محمد عبدالله العمري / بندر حمد محمد القحطاني

عبدالكريم بادي خليف العنزي / العريف / ماجد محمد بكر فلاتة / عبدالله خالد عبدالله الحويماني / الجندي أول زويعل عجاج زويعل العنزي / عبدالعزيز عبدالله عقيل العنزي / باسل حسن راشد المعيويد / علي تركي عبدالرحمن المقبل / الرقيب أول مشعل فالح ساير الحربي / أحمد إبراهيم عبدالعزيز المصيرعي / محمد إبراهيم عثمان الحرابي / عبدالله مشوح محمد الحوشان / عبدالهادي سرحان ضيف الله الثبيتي / محمد شبيب سعد العتيبي / مها عمر عبدالكريم الشويعر / عمر عبدالحميد يوسف المزروع / نايف حمد عبدالله الأصقه / عيناء أحمد عتيق الغامدي

منى فهد محمد الجارالله / خالد عبدالله محمد العايد .