“سعود الطبية” تستقبل مستشاري الرئيس التونسي

صيتة العماش(صدى):

استقبل المدير التنفيذي للشؤون الطبية بمدينة الملك سعود الطبية د.فيصل الأكلبي، صباح اليوم الخميس، وفدًا من رئاسة الجمهورية التونسية، والذي يتكون من المستشار أول لدى رئيس الجمهورية ماهر بن ريانه، والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية معز الورتاني.

وأوضح د.الأكلبي بأن الزيارة جاءت بغرض الاستفادة من خبرة المملكة في مجال القطاع الصحي بشكل عام، ومن مدينة الملك سعود الطبية بشكل خاص، نظرًا لما تملك من تاريخ كبير من بين كافة المنشآت الصحية بالمملكة.

ورحب د.الأكلبي بضيوف المملكة من الجمهورية التونسية الشقيقة، متطلعًا أن تؤدي الزيارة أهدافها المثمرة.

واطلع الوفد التونسي على أبرز المشاريع التطويرية للمدينة والأقسام الطبية والبنية التحتية، حيث أشادوا في نهاية الزيارة بكافة الخدمات التي تقدمها المدينة للمرضى والمراجعين، وعن توفيرها لكافة الاحتياجات التي يطلبها الطبيب والمريض، مؤكدين على أن المملكة تعد رائدة في القطاع الصحي .

