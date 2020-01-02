مراكز الكلى ببر جدة تقدم أكثر من 53 ألف جلسة غسيل كلوي

نايف السالم(صدى):

باتت مراكز غسيل الكلى التابعة لجمعية البر بجدة أحد المقاصد الخدمية الخيرية للمهتمين بشأن أمراض الكلى والراغبين في العلاج لمن يعانون من الفشل الكلوي، حيث تستقبل مراكزها سنوياً العديد من المترددين ما بين زائر ومتعالج.

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي أن مراكز البر لغسيل الكلى متمثلة في مركز هشام عطار ومركز عبدالكريم بكر قدمت أكثر من 530000 ألف ( خمسمائة وثلاثين ألف جلسة غسيل كلوي) منذ تدشينها إلى نهاية عام 2019م وقد بلغ اجمالي المبالغ التي صرفت في الرعاية الصحية 309,244,417 ريال ، وحصلت المراكز نظير ذلك على العديد من الجوائز أبرزها شهادة الايزو العالمية كونها مطابقة للمواصفات وتوفر أعلى معايير خدمات الرعاية والعلاج للمستفيدين.

وأبان الدكتور قاضي أن العديد من الجهات الحكومية والخاصة قصدوا مراكز البر لغسيل الكلى للاطلاع على الخدمات التي تقدمها للتثقيف والتوعية بخطورة الفشل الكلوي وكيفية الوقاية منه ، مشيراً أن الجمعية تتطلع خلال العام الحالي2020 إلى زيادة عدد المستفيدين و استيعاب المرضى من أجل تقديم الخدمة الأفضل لهم ولجميع الراغبين في العلاج والاستفادة من خدماتها المتنوعة، مطالباً المجتمع السعودي بكافة أطيافه ومؤسساته التعاون مع الجمعية حتى تحقق رسالتها على أكمل وجه.

واختتم الدكتور قاضي حديثه بالإشارة إلى أن الجمعية تتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في غسيل الكلى لأجل تبادل الخبرات والكوادر بما يضمن رقي خدماتها ورضى المستفيدين .