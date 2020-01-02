  • الخميس 2

    يناير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. مستشفى حوطة بني تميم تنقذ حياة 8 مصابين في حادث مروري
  • نشر : منذ 45 دقيقة
  • 1٬560
  • 1
  • حوادث

مستشفى حوطة بني تميم تنقذ حياة 8 مصابين في حادث مروري

مستشفى حوطة بني تميم تنقذ حياة 8 مصابين في حادث مروري
سعيد العجل(صدى):

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم صباح اليوم الخميس 10 حالات إثر حادث مرري .

وأعلنت “صحة الرياض ” حالة الإستنفار وتم تقديم الخدمات الطبية لجميع المصابين فيما فارق اثنان الحياه إثر حالتهما الخطيرة .

وأكدت “صحة الرياض ” أنه تم اعلان حالة الطوارئ بالمستشفى بعد وصولهم عبر فرق الهلال الأحمر التي هرعت إلى موقع الحادث ، وتم تقديم الدعم للمصابين ، مناشدة الجميع من قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8494 ] نشر منذ 35 دقيقة

كفو،
والله يجزاكم خيرياأهل الحوطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *