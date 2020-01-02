مستشفى حوطة بني تميم تنقذ حياة 8 مصابين في حادث مروري

سعيد العجل(صدى):

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم صباح اليوم الخميس 10 حالات إثر حادث مرري .

وأعلنت “صحة الرياض ” حالة الإستنفار وتم تقديم الخدمات الطبية لجميع المصابين فيما فارق اثنان الحياه إثر حالتهما الخطيرة .

وأكدت “صحة الرياض ” أنه تم اعلان حالة الطوارئ بالمستشفى بعد وصولهم عبر فرق الهلال الأحمر التي هرعت إلى موقع الحادث ، وتم تقديم الدعم للمصابين ، مناشدة الجميع من قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر .