مستشفى حوطة بني تميم تنقذ حياة 8 مصابين في حادث مروري
استقبل قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم صباح اليوم الخميس 10 حالات إثر حادث مرري .
وأعلنت “صحة الرياض ” حالة الإستنفار وتم تقديم الخدمات الطبية لجميع المصابين فيما فارق اثنان الحياه إثر حالتهما الخطيرة .
وأكدت “صحة الرياض ” أنه تم اعلان حالة الطوارئ بالمستشفى بعد وصولهم عبر فرق الهلال الأحمر التي هرعت إلى موقع الحادث ، وتم تقديم الدعم للمصابين ، مناشدة الجميع من قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8494 ] نشر منذ 35 دقيقة
كفو،
والله يجزاكم خيرياأهل الحوطة.