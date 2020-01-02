البرلمان التركي يصوت على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

وكالات(صدى):

يصوت البرلمان التركي خلال ساعات من اليوم الخميس على مذكرة تفويض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركيا إلى ليبيا .

وفي حال تمت الموافقة على تلك المذكرة سيحق لـ”أردوغان ” تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها ، وستكون سارية لفترة عام واحد قابلة للتمديد .

وقبل أيام عقد وزير الخارجية التركي مشارورات مع المعارضة التي ترفض بشدة تلك المذكرة التي تؤكد عمل أردوغان لصالح الإخوان بغض النظر عن مصالح تركيا وزرع الصراعت في المنطقة .

ويحاول أردوغان دعم حكومة الوفاق الليبية بشتى الطرق وتأجيج الصراعات مع الجيش الوطني الليبي على حساب استقرار ليبيا وأمنها تحت مزاعم أمنية ليس لها علاقة إلا بالغاز والنفط في البحر المتوسط .