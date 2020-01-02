توضيح هام من «التجارة» بشأن أسعار السلع بعد ضريبة القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة التجارة والإستثمار أن السلع المعروضة بجميع المحلات والمراكز التجارية تكون شاملة لضريبة القيمة المضافة ، ولا يتم إضافة زيادة على السعر بإدعاء الضريبة .

كما نبهت على أهمية تأكد المستهلك من مطابقة سعر السلعة لفاتورة الشراء ، والإبلاغ عن المخالفين ، عبر التطبيق مع توضيح موقع المنشأة والصور للتفاعل مع الشكوى .

جاء ذلك في رد على أحد المستهلكين الذي تساءل قائلاً : هل من المفترض أن يكون السعر المعروض على السلعة، متضمنًا القيمة المضافة؟ .. لتجيب عليه .