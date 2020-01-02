الكشف عن الثغرة الخطيرة التي استغلها رئيس نيسان السابق في الهروب من اليابان

وكالات(صدى):

كشفت السلطات الياباني عن الثغرة الخطيرة التي استغلها رجل الأعمال الهارب من الإقامة الجبرية ، رئيس نيسان السابق كارلوس غصن .

وأكدت معلومات أن ” غصن ” استغل جواز سفر فرنسي له ، نتيجة لسماح القضاء الياباني له بالإحتفاظ بجواز سفره الفرنسي .

واعتبرت المحكمة اليابانية أنه لا ضرر في احتفاظه به ما دام في ” صندوق مقفل ” يحمل مفتاحه محاموه ، حيث يحتفظ المحامين بثلاث جوازات سفر لغصن هي ” الفرنسية والبرازيلية ، واللبنانية ” كونه يحتفظ بالثلاث جنسيات .

وكان غصن قد أثار ضجة كبير بفراره المفاجئ من اليابان إلى لبنان عبر الأراضي التركية في طائرة خاصة ليصبح حر طليق .

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