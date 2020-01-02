فرص استثمارية واعدة ووظائف شاغرة في موسم الشرقية 2020
كشفت الهيئة العامة للترفيه عن توفر فرص استثمارية واعدة لرواد الأعمال بقطاع الترفيه والمطاعم وغيرها من الأنشطة ذات الصلة مع انطلاق موسم الشرقية 2020 .
كما أكد سلطان الفقير، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الهيئة العامة للترفيه على توفر فرص عمل للمواطنين والمواطنات ، فضلاً عن إظهار مكانة الشرقية كواجهة سياحية متميزة .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الأحساء ، والتي ناقشت موسم الشرقية ، وانطلاق منصة ” نبدأ سوا” التي تستهدف شركات الخدمات ، وشركات الترفيه والسياحة ، بالإضافة لأصحاب الأراضي والقاعات .
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