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فرص استثمارية واعدة ووظائف شاغرة في موسم الشرقية 2020

فرص استثمارية واعدة ووظائف شاغرة في موسم الشرقية 2020
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن توفر فرص استثمارية واعدة لرواد الأعمال بقطاع الترفيه والمطاعم وغيرها من الأنشطة ذات الصلة مع انطلاق موسم الشرقية 2020 .

كما أكد سلطان الفقير، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الهيئة العامة للترفيه على توفر فرص عمل للمواطنين والمواطنات ، فضلاً عن إظهار مكانة الشرقية كواجهة سياحية متميزة .

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الأحساء ، والتي ناقشت موسم الشرقية ، وانطلاق منصة ” نبدأ سوا” التي تستهدف شركات الخدمات ، وشركات الترفيه والسياحة ، بالإضافة لأصحاب الأراضي والقاعات .


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