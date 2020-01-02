تعرف على أحدث إصدار لسوبربان 2021 للدفع الرباعي
كشفت شيفورليه عن إصدار جديد من سيارتها سوبربان 2021 يتركز على الطرق الوعرة ، بعد دعمه بإمكانيات مناسبة .
وسيحصل الإصدار المتخصص في الطرق الوعرة على نظام تعليق هوائي متكيف مع ضبط اوتوماتيكي وفقاً لحمولة السيارة وضبط ارتفاع الركوب ، كما ستحصل على جنط قياس 20 بوصة ملفوفة بإطرات مناسبة للتضاريس .
أما المظهر الخارجي لسيارة فيتميز بألواح حماية أمامية سفلية وخطافات السحب الحمراء ، فضلاً عن شاشات لنظام ترفيهي ومالتميديا ، وغيرها من الإمكانات .
وتتميز السيارة الجديدة بمحرك سعته 5.3 لتر بقوة 355 حصان ، ونظام دفع رباعي قياسي ، وناقل حركة مزدوج القابض .
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