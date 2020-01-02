ضارة أم مفيدة؟.. تأثير المياه الفوارة على الجسم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

انتشر في الآونة الأخيرة الإقبال على المياه الفواره كبديل عن المياه الغازية لتجنب السكريات والسعرات الحرارية التي تسبب زيادة الوزن ، ما يثير التساؤل حول مدى صحة الإعتماد على المياه الفواره كبديل آمن على الصحة .

ووفقاً لموقع “Health line”فإن المياه الفواره هي عبارة عن مياه عادية تم إضافة ثاني أكسيد الكربون إليها تحت ضغط عالي ولم يتم إضافة سكر لها أو معادن أخرى .

وتؤكد دراسات أن المياه الفواره أقل ضرراً على مينا الأسنان إلا في حالة الإفراط نظراً لإحتوائها على حمض الكربونيك .

وأكدت أنها لا تسبب هشاشة العظام على عكس المشروبات الغازية ، كما أنها آمنة على الجهاز الهضمي لأنها تعمل على تحسين حركة الأمعاء ، وينصح بها عند اتباع الحمية الغذائية .

وأكدت الدراسات يضاً أنها لا تسبب حموضة الدم كما يشاع ، لأن الجسم قادر على التخلص من نسبة الحمض القليلة بها ، لكن الدراسات لا زالت جارية للتأكد من عدم تأثيرها على صحة القلب لذا ينبغي عدم الإفراط فيها .