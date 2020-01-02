المياه الوطنية: 93 % من منازل العملاء تعاني من تسريبات المياه
أصدرت شركة المياه الوطنية بياناً ردت فيه على مقطع فيديو جرى تداوله لمواطن يزعم أن العداد يقوم بقراءة مستمرة حتى ولو كان الخزان ممتلئاً.
وقالت الشركة أنها تواصلت مع العميل واكتشفت الفرق المباشرة للبلاغ وجود تسريبات في العقار، وأن قيمة فواتيره انخفضت بعد إغلاقه محبس ما قبل العداد الذكي.
وأوضحت الشركة أن نتائج الكشف عن التسريبات التي أجرتها الشركة عبر مبادرة “رشد” أوضحت أن 93% من منازل العملاء تعاني من تسريبات المياه.
وأضافت إن عمليات الفحص التي أجرتها 20 فرقة فنية متخصصة نفذت 1013 زيارة، وتواصلت مع نحو 4 آلاف عميل، كشفت عن وجود 592 حالة تسرب بالمنازل المشمولة بالفحص في الوصلة بين العداد والخزان الأرضي، بينما كشفت عن 554 حالة عطل في عوامة الخزان الأرضي.
وأشارت إلى العدادات الذكية التي ركبتها تعمل جمعيها بكفاءة عالية، وأنها حصلت على اعترافات دولية من مختبرات أوروبية متخصصة ومستقلة بدقة أداء عدادات المياه الذكية وسلامتها.
زائر[ عدد التعليقات: 2553 ] نشر منذ 53 دقيقة
تبريرات وزارة المياة غير صحيحه فلم تحصل هذه المشاكل المفتعلة مع العدادات القديمة التي ايضا صناعة اوروبية وتحمل شهادات تشغيلية و شهادة تطعيم .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1173 ] نشر منذ 44 دقيقة
حلوة يا زائر شهادة تطعيم …باقي شهادة الميلاد…………………………….
فهد الفهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
لقد بالغ مسؤولي وزارة المياه كثيرا ولربما ليبعوا الشكوك عن انفسهم هل من المعقول ان شخص تكون فتورته بمبلغ 15000 ريال خمسة عشر الف خلال شهر وحين الاعتراض تنزل الفاتورة الا اقل من المصف
ثانيا ليس صحيح ان 93% من خزانات المواطنين تهرب المياه الباقي يعني 7% وهي خزانات المسؤولين هي الصالحة وليس فيها عيب
نعم ليس فيها عيب لانهم نصابين ولربما وزعو صرفيات المياه على الناس الاخرين ما فعلها بعض المسؤولين وركب مصورتين لبيته واحدة بعداد ولااخرى التي تعمل بدون عداد وهذا ديدن اغلبيت المسؤولين فياحبذا تغير الوزرارة سياستها مع المواطن لانه ابن الوطن وليس من كوكب آخر
وهذا لمن يفهم
والسلام
حامد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 18 دقيقة
انا وجيراني قفلنا العداد ونزلت الفاتوره
70% ..
والحقيقه عدادتكم
تحتاج صك وفك
احنا الان في زمن التقدم
وشركة المياه الوطنيه رجعتنا 80 سنه وراء
بعدادتها الغبيه
🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣