المياه الوطنية: 93 % من منازل العملاء تعاني من تسريبات المياه

عادل الحربي(صدى):

أصدرت شركة المياه الوطنية بياناً ردت فيه على مقطع فيديو جرى تداوله لمواطن يزعم أن العداد يقوم بقراءة مستمرة حتى ولو كان الخزان ممتلئاً.

وقالت الشركة أنها تواصلت مع العميل واكتشفت الفرق المباشرة للبلاغ وجود تسريبات في العقار، وأن قيمة فواتيره انخفضت بعد إغلاقه محبس ما قبل العداد الذكي.

وأوضحت الشركة أن نتائج الكشف عن التسريبات التي أجرتها الشركة عبر مبادرة “رشد” أوضحت أن 93% من منازل العملاء تعاني من تسريبات المياه.

وأضافت إن عمليات الفحص التي أجرتها 20 فرقة فنية متخصصة نفذت 1013 زيارة، وتواصلت مع نحو 4 آلاف عميل، كشفت عن وجود 592 حالة تسرب بالمنازل المشمولة بالفحص في الوصلة بين العداد والخزان الأرضي، بينما كشفت عن 554 حالة عطل في عوامة الخزان الأرضي.

وأشارت إلى العدادات الذكية التي ركبتها تعمل جمعيها بكفاءة عالية، وأنها حصلت على اعترافات دولية من مختبرات أوروبية متخصصة ومستقلة بدقة أداء عدادات المياه الذكية وسلامتها.