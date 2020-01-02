أمين عسير يستقبل وفد من الإعلاميين بواجهة عسير البحرية

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مساء اليوم عدد من اعلاميو واعلاميات منطقة عسير بالواجهة البحرية بالحريضة.

فيما رحب الحميدي بالوفد الإعلامي متمنيا النجاح في هذه المرحلة التي تتطلب التعاون والتكامل بين الاعلام والأمانة.

منبها الى ان يوم غد الخميس سيشهد افتتاح اضخم مشروع بحري على مستوى منطقة عسير بحضور راعي الحفل سمو الأمير تركي بن طلال .

مشيرا الى ان هذا المشروع جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة المتواصل للتنمية التي شملت كافة أرجاء المنطقة دون استثناء ضمن رؤية 2030 منها هذا المشروع الضخم.

وقال الحميدي ان منطقة عسير اليوم تعيش مرحلة إنجاز جديدة في مسيرة وطننا الغالي نحو الرقي والازدهار.

مؤكدا أن قادم المشاريع والخدمات ستكون ملامسة لاحتياجات ومطالب المواطنين والتي تحظى بمتابعة‏ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير و اهتمام كبير من قبل معالي وزير الشؤون البلدية و القروية الدكتور ماجد القصبي.

وعلى ضوء ذلك قام الحميدي بجولة برفقة الوفد استعرض خلالها آخر التجهيزات واللمسات النهائية التي تسبق افتتاح الواجهة البحرية بمنطقة عسير والتي أطلق عليها اسم #غربعسيرالمشرق برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير يوم غداً الخميس.

هذا وقد تجول الجميع على مرافق الواجهة واستمعوا الى شرح كامل من قبل رئيس بلدية الساحل والمشرف على المشروع علي جلبان.