وفاة مذيعة قناة العربية نجوى قاسم

بيروت(صدى):

نعى إعلاميون الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم مذيعة قناة الحدث – العربية.

وأوضحت مصادر أن الإعلامية نجوى قاسم توفيت اليوم الخميس في شقتها بدبي.

يذكر أن نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها برنامج حدث اليوم على قناتي العربية والعربية الحدث، كما عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبناني قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

وحصلت على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت.