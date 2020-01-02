بالصور.. أمين حفر الباطن يزور الطفلة المصابة إثر هجوم كلاب ضالة عليها

نايف السالم(صدى):

قام أمين محافظة حفر الباطن ، المهندس على بن سعيد الغامدي بزيارة الطفلة ” زين فيصل الظغيري ” في منزلها ، بعد إصابتها إثر هجوم الكلاب الضالة ، للإطمئنان عليها .

والتقى امين المحافظة بذوي الطفلة ، الذين أشادوا بموقف الأمانة في الإهتمام بالطفلة والحرص على الزيارة الأبوية .

وكانت الطفلة قد أُصيبت بجروح بالرأس والوجه في حي التلال إثر هجوم كلب ضال عليها ، وقامت الأمانة بإصدار بيان حول الواقعة مؤكدة أنها بصدد إصدار مشروع لمكافحة الكلاب الضالة ومنع تكاثرها .