أمراض خطيرة تهدد النساء بسبب تناول الطعام بعد السادسة مساء
حذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر كبيرة للنساء بشكل خاص حال تناول وجبة العشاء بعد السادسة مساءً .
وأكدت الدراسة التي تم عرضها بمؤتمر جمعية القلب الأمريكية أن تناول العشاء متأخراً يصيب النساء بزيادة ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر ، مما يؤثر على آداء عضلة القلب والشرايين فضلاً عن الإصابة بالسمنة .
ونصحت الدراسة الرجال أيضاً بتخفيف الطعام والإمتناع عن تناوله حتى ساعتين قبل النوم على الأقل ، مع الإعتماد على ثمرات الفاكهة قليلة السعرات أو الزبادي حال الشعور بالجوع .
رااايق[ عدد التعليقات: 7742 ] نشر منذ 24 دقيقة
هذا عندكم بأمريكا **!!!!!!!!!
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عندنا وقت العشاء يبدأ من 7 مساءً الى منتصف الليل أو لما قبل الفجر **!!!!!!!!!!!!!!!!!
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عشان كذا تلقى ( الضغط و السكر والكرش ) زايد حـــبــتـ 2 ــــين شوي *!!!ههههههههههههههههههههه
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أستغفر الله وأتوب إليه *