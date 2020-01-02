أمراض خطيرة تهدد النساء بسبب تناول الطعام بعد السادسة مساء

واشنطن(صدى):

حذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر كبيرة للنساء بشكل خاص حال تناول وجبة العشاء بعد السادسة مساءً .

وأكدت الدراسة التي تم عرضها بمؤتمر جمعية القلب الأمريكية أن تناول العشاء متأخراً يصيب النساء بزيادة ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر ، مما يؤثر على آداء عضلة القلب والشرايين فضلاً عن الإصابة بالسمنة .

ونصحت الدراسة الرجال أيضاً بتخفيف الطعام والإمتناع عن تناوله حتى ساعتين قبل النوم على الأقل ، مع الإعتماد على ثمرات الفاكهة قليلة السعرات أو الزبادي حال الشعور بالجوع .