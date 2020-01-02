دراسة تكشف تأثير غريب لتناول السكر على الدماغ

أميرة خالد(صدى):

تعد الحلويات والوجبات السكرية من أكثر الوجبات المحببةللجميع إلا أن هناك مخاوف دائماً من الإصابة بالسمنة بسببها أو التعرض لأمراض خطيرة .

وكشفت دراسة حديثة عن تأثير مختلف للسكريات على جسم الإنسان ، مشيرة إلى أن السكر يعمل على إفراز الدوبامين الذي يعمل على تنشيط الجهاز العصبي .

ومع زيادة تناول السكريات يقوم الدماغ يعيد برمجة نفسه باستمرار من خلال عملية تسمى المرونة العصبية ، وتحدث عملية إعادة البرمجة في نظام يطلق عليه “نظام المكافآت ” ، ويؤدي للشعور بالسعادة .

وتوصي الدراسة بإتباع توصيات منظمة الصحة العالمية وعدم الإفراط في تناول السكريات لتكون 5 % فقط من إجمالي سعراتنا الحرارية اليومية (أي 6 ملاعق صغيرة) .