التشهير بصاحب منشأة نظارات خالفت شروط وضوابط التخفيضات التجارية

عادل الحربي(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكم تشهير بصاحب مؤسسة بيع نظارات في محافظة المجمعة، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات عبر تنظيم المنشأة لتخفيضات دون الحصول على ترخيص.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالف، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

وأكدت وزارة التجارة مواصلتها للتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .