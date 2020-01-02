طريقة الوصول لنتائج اختبارات كفايات المعلمين اليوم
ينتظر المعلمون والمعلمات اليوم الخميس الإعلان عن نتائج اختبارات كفايات المعلمين والتي من المتوقع الإعلان عنها بعد الظهر عبر موقع ” قياس ” .
ويمكن معرفة نتائج الإختبارات مباشرةً عبرالخطوات التالية :
1- الدخول على الرابط التالي : هنا
2- كتابة السجل وكلمة المرور .
3- تحديد “معلمين ” ، ثم الضغط على البحث .
الجدير بالذكر أن تلك الإختبارات تهدف إلى الإرتقاء بمستوى المعلمين ومهاراتهم وتقوم على عدة معايير زمنية وعلمية لقياس القدرات التعليمية من جميع الجانب .
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