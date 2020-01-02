الاتفاق يلاقي أحد والفيصلي يستضيف الهلال غدا في كأس الملك

الرياض(صدى):

يلتقي غداً الجمعة الاتفاق وأحد على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالخبر ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث وصل الاتفاق لهذه المباراة بعد تغلبه على الطائي في دور الـ 32 بهدفين مقابل هدف، فيما حقق أحد الفوز على فريق الاخدود بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين، وكان الفيصلي قد تخطى دور الـ 32 من الكأس على حساب جدة بنتيجة 2-1، بينما الهلال تمكن من إقصاء الجبلين بالفوز بنتيجة 4-2.

وخسر الهلال خدمات لاعب الوسط عبدالله عطيف بعد تعرضه لكدمة في عضلة الفخذ وسيخضع لبرنامج علاجي لمدة 3 أيام.