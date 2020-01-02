اتهامات خطيرة بالفساد تطيح بـ «نتنياهو»

وكالات(صدى):

اضطر رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديم استقالته من مناصبه الوزارية بعدما حاصرته الممحكمة العليا بإتهامات فساد ، وألزمته بالإستقالة .

وستدخل الإستقالة التاريخية حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل ، كما سيتم الإعللان عن ترشيحات وزارية جديدة .

ويحاول نتنياهو التملص من أي عقوبات مستقبلية إذ قدم طلب للكنيسيت الإسرائيلي بالحصول على الحصانة البرلمانية لتأجيل الإجراءات القضائية في تهم الفساد الخطيرة ضده .

وكان نتنياهو قد تعهد أمام المحكمة العليا بتقديم استقالته حتى مطلع العام العالي ، بعد هجوم حركة تسعى لمحاربة الفساد ضده .