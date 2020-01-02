بالأسماء.. الأهلي يسعى لضم 7 أجانب

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة الأهلي عن بدء التفاوض مع 7 لاعبين أجانب للإنضمام لصفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي .

وأفادت بأن اللاعبين وهي الأوروجوياني لوديرو ، والرجنتيني باننيجا ، والإكوادوري كازيرس ، والإسباني جوناثان فييرا ، من أبرز الأسماء التي تجري معهم إدارة النادي إتصالاتها ، وفقاً لصحيفة محلية .

ويسعى الأهلي للحصول على لاعب محترف خلف المهاجمين وليس الأطراف ، حسب رؤية مدرب الفريق كريستيان جروس .

الجدير بالذكر أن المفاوضات توقفت مع الأرجنتيني كوستا بعد انضمامه لأحد الأندية ، بينما سيكون البوسني زوكانوفيتش على قائمة المغادرين للأهلي .