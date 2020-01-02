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بأضغاف 31 مرة.. ارتفاع غير مسبوق لإستثمارات الأجانب في سوق السهم السعودية

بأضغاف 31 مرة.. ارتفاع غير مسبوق لإستثمارات الأجانب في سوق السهم السعودية
حمود العنزي(صدى):

حققت السوق المالية السعودية “تداول ” ارتفاع هائل في حجم الإستثمارات الأجنبية بنهاية العام المنصرم 2019 بعد التطورات الهائلة التي شهدتها “تداول ” بطرح عملاق النفط آرامكو ، والإنضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة .

وبلغت مشتربات الأجانب 91.2 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار عام 2018 بزيادة 3120% ، وبأضعاف وصلت إلى 31 مرة .

كما حققت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب ارتفاع تاريخي بنسبة 129% وبقيمة 112.2 مليار ريال ، مقارنةً بـ 86.8 مليار ريال في 2018 .

وشهدت ” تداول ” تطورات هائة العام الماضي شملت انضمامها لمؤشرات مورجان ستلنلي للأسواق الناشئة ، وانضمامها لفوتسي راسل ، كما قامت ” ستاندرد آند بورز ” بترقية السوق السعودية .


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