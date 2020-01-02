تعرف على الشروط اللازمة للحصول على رخصة الطيار الخاص

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الخميس عن الشروط المطلوبة لرخصة الطيار الخاص لقيادة الطائرات الخاصة .

ويتعين على الراغب في الحصول على الرخصة توفر المتطلبات التالية :

1- ألا يقل العمر عن 17 عام .

2- شهادة طبية من الدرجة الثانية .

3- أن يكون حاملاً لشهادة طالب طيران .

4- إجادة اللغة الإنجليزية ” المستوى الرابع على الأقل ” .

5- اجتياز الاختبار النظري .

6- تدريب حسب متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني .

7- اجتياز الاختيار العلمي .