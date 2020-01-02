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    يناير

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تعرف على الشروط اللازمة للحصول على رخصة الطيار الخاص

تعرف على الشروط اللازمة للحصول على رخصة الطيار الخاص
علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الخميس عن الشروط المطلوبة لرخصة الطيار الخاص لقيادة الطائرات الخاصة .

ويتعين على الراغب في الحصول على الرخصة توفر المتطلبات التالية :
1- ألا يقل العمر عن 17 عام .
2- شهادة طبية من الدرجة الثانية .
3- أن يكون حاملاً لشهادة طالب طيران .
4- إجادة اللغة الإنجليزية ” المستوى الرابع على الأقل ” .
5- اجتياز الاختبار النظري .
6- تدريب حسب متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني .
7- اجتياز الاختيار العلمي .


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