تعرف على الشروط اللازمة للحصول على رخصة الطيار الخاص
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الخميس عن الشروط المطلوبة لرخصة الطيار الخاص لقيادة الطائرات الخاصة .
ويتعين على الراغب في الحصول على الرخصة توفر المتطلبات التالية :
1- ألا يقل العمر عن 17 عام .
2- شهادة طبية من الدرجة الثانية .
3- أن يكون حاملاً لشهادة طالب طيران .
4- إجادة اللغة الإنجليزية ” المستوى الرابع على الأقل ” .
5- اجتياز الاختبار النظري .
6- تدريب حسب متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني .
7- اجتياز الاختيار العلمي .
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