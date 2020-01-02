أزمات تواجه ريال مدريد في العام 2020

نواف السالم(صدى):

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على ما قد يواجه نادي ريال مدريد الإسباني خلال العام 2020، وما قد يواجه اللاعبين والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأوضحت الصحيفة أن سيرجيو راموس من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2021 وسيصل لـ34 سنة في مارس المقبل، ولا يزال مستقبله مع الفريق مجهولا فإدارة ريال مدريد لا تمدد عقود اللاعبين الذين يتجاوزون سن 32 سنة سوى لموسم واحد، بينما يرغب راموس في البقاء حتى 2023 وسيفتح الطرفان المفاوضات خلال السنة الحالية.

وأضافت أن الكرواتي لوكا مودريتش بلغ 34 سنة خلال السنة الماضية ولازال عقده مستمرا حتى صيف 2021 ورغم كونه استعاد جزءا من مستواه في المدة الأخيرة لكن زيدان تركه في دكة البدلاء لفائدة الشاب الأوروغوياني فيدي فالفيردي، وبناء على ذلك قد يرحل في الصيف المقبل.

وفيما يخص البلجيكي إدين هازارد الذي يعود من الإصابة التي تعرض لها أمام باريس سان جيرمان يوم الـ26 من نوفمبر الماضي، أكدت أن مستقبله مع الفريق مجهولا ، فاللاعب لازال يتدرب في الصالة ولم يلمس الكرة أو يتدرب على العشب.

وعلى مستوى التدريب لفتت أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يعرف أكثر من غيره أن مصيره في ريال مدريد مرتبط بالنتائج فالفريق في حاجة للفوز بلقب في نهاية الموسم خارج إطار منافسة السوبر الإسباني الذي يلعب في الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية.

وقد عانى الفريق تحت قيادة زيدان في النصف الأول من الموسم مستويات متقلبة ويبقى مصيره مرتبطا بالدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا حيث الفوز بأحد الألقاب تبقيه في الفريق، لكون الإدارة لن تسمح بالخروج بموسمين على التوالي دون ألقاب.