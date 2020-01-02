تراجع غير مسبوق في معدلات الخصوبة بدولة أوروبية

روما(صدى):

تشهد إيطاليا تراجع مخيف في أعداد المواليد إذ تراجع عدد المواليد عام 2018 إلى 440 ألف طفل مقارنةً بـ 460 ألف طفل في عام 2017 .

كما انخفض عدد المواليد إلى 7.3 طفل لكل ألف نسمة مقارنةً بـ 7.6 عام 2017 ، فضلاً عن ارتفاع نسبة الشباب العازب إلى 10 أضعاف في ظاهرة شائعة منذ 20 عام .

وأصبحت إيطاليا ضمن مجموعة الدول الأوروبية الأقل خصوبة حيث تسبق مالطا وإسبانيا وتتساوى مع قبرص .

الجدير بالذكر أن إيطاليا سجلت عام 2008 أقل عدد في المواليد منذ القرن الـ 19 ، لتزداد مخاوف حول مستقبل الإيطاليين خلال السنوات المقبلة .