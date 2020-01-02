تراجع غير مسبوق في معدلات الخصوبة بدولة أوروبية
تشهد إيطاليا تراجع مخيف في أعداد المواليد إذ تراجع عدد المواليد عام 2018 إلى 440 ألف طفل مقارنةً بـ 460 ألف طفل في عام 2017 .
كما انخفض عدد المواليد إلى 7.3 طفل لكل ألف نسمة مقارنةً بـ 7.6 عام 2017 ، فضلاً عن ارتفاع نسبة الشباب العازب إلى 10 أضعاف في ظاهرة شائعة منذ 20 عام .
وأصبحت إيطاليا ضمن مجموعة الدول الأوروبية الأقل خصوبة حيث تسبق مالطا وإسبانيا وتتساوى مع قبرص .
الجدير بالذكر أن إيطاليا سجلت عام 2008 أقل عدد في المواليد منذ القرن الـ 19 ، لتزداد مخاوف حول مستقبل الإيطاليين خلال السنوات المقبلة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53243 ] نشر منذ 54 دقيقة
ياحظهم🤔