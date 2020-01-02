تفعيل فقرة جديدة في نظام تأشيرة السياحة السعودية

عادل الحربي(صدى):

فعلت الجهات المعنية مؤخراً فقرة جديدة في نظام التأشيرات السياحية لدخول المملكة، تهدف إلى تسهيل دخول حاملي تأشيرات “الشنغن والمملكة المتحدة وأمريكا” دون النظر إلى جنسية الزائر، بالتنسيق مع الناقلات الجوية العالمية والمحلية.

وذكرت مصادر أن الفقرة الجديدة تسمح لحاملي التأشيرات التجارية والسياحية بالحصول على تأشيرة الدخول للمملكة فور وصولهم، شريطة أن يكون الزائر قد دخل إلى الدولة التي منحته التأشيرة قبل أن يصل للأراضي السعودية، وأن تكون التأشيرة سارية الصلاحية لحين خروجه من المملكة.

وكانت المملكة قد سمحت أكتوبر الماضي بمنح التأشيرات السياحية عبر الإنترنت أو لدى وصول السياح من حاملي تأشيرات الولايات المتحدة أو بريطانيا أو تأشيرة شنغن لمنطقة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب إطلاق نظام لمنح التأشيرات يتيح للسائحين من 49 بلدا.

ونصت اللوائح التنفيذية على أن التأشيرات التي ستمنح للسائحين عند الوصول، أو التأشيرات الإلكترونية لن تقتصر على حاملي جنسية 49 دولة فقط، إذ ستشمل حاملي جنسيات الدول الأخرى (غير المشمولة بالقرار)، عند حملهم تأشيرات سياحية أو تجارية صادرة من أمريكا، بريطانيا، أو الدول المانحة لتأشيرة الشنغن.