«الشورى» يناقش «البلديات النسائية» وزرع كاميرات مراقبة بالشوارع

حمود العنزي(صدى):

قدم مجلس الشورى عدد من الإقتراحات لتطوير آداء وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال مناقشته تقرير آداء الأمانات والبلديات .

واقترح “الشورى ” زرع كاميرات في الأحياء السكنية لمراقبة مخالفات الأراضي البيضاء والشوارع ، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الرقابة على مشاريع البناء الخاصة لضمان الإلتزام بالمواصفات .

كما اقترح ” الشورى ” انشاء شركة عقارية متخصصة تتولى إدارة واستثمار جميع العقارات البلدية ضمن منظومة الإستثمار في القطاع البلدي .

وشهدت جلسة الشورى مناقسة تعزيز دور المرأة في البلديات وإعادة النظر في البلديات النسائية .

كما ناقش عدد من الملفات على رأسها معالجة التشوه البصري ، وتطوير عدد من المناطق وبذل الجهد لمتابعة مقاولي المشروعات .