«الشورى» يناقش «البلديات النسائية» وزرع كاميرات مراقبة بالشوارع
قدم مجلس الشورى عدد من الإقتراحات لتطوير آداء وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال مناقشته تقرير آداء الأمانات والبلديات .
واقترح “الشورى ” زرع كاميرات في الأحياء السكنية لمراقبة مخالفات الأراضي البيضاء والشوارع ، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الرقابة على مشاريع البناء الخاصة لضمان الإلتزام بالمواصفات .
كما اقترح ” الشورى ” انشاء شركة عقارية متخصصة تتولى إدارة واستثمار جميع العقارات البلدية ضمن منظومة الإستثمار في القطاع البلدي .
وشهدت جلسة الشورى مناقسة تعزيز دور المرأة في البلديات وإعادة النظر في البلديات النسائية .
كما ناقش عدد من الملفات على رأسها معالجة التشوه البصري ، وتطوير عدد من المناطق وبذل الجهد لمتابعة مقاولي المشروعات .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53243 ] نشر منذ 52 دقيقة
أنا من تقدم بهذا الأقتراح قبل سنتين ومن منبر الصحيفة هذي
وبصراحة
يارييييييت يتم تنفيذه بأسرع وقت😐