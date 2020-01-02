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«الشورى» يناقش «البلديات النسائية» وزرع كاميرات مراقبة بالشوارع

«الشورى» يناقش «البلديات النسائية» وزرع كاميرات مراقبة بالشوارع
حمود العنزي(صدى):

قدم مجلس الشورى عدد من الإقتراحات لتطوير آداء وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال مناقشته تقرير آداء الأمانات والبلديات .

واقترح “الشورى ” زرع كاميرات في الأحياء السكنية لمراقبة مخالفات الأراضي البيضاء والشوارع ، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الرقابة على مشاريع البناء الخاصة لضمان الإلتزام بالمواصفات .

كما اقترح ” الشورى ” انشاء شركة عقارية متخصصة تتولى إدارة واستثمار جميع العقارات البلدية ضمن منظومة الإستثمار في القطاع البلدي .

وشهدت جلسة الشورى مناقسة تعزيز دور المرأة في البلديات وإعادة النظر في البلديات النسائية .

كما ناقش عدد من الملفات على رأسها معالجة التشوه البصري ، وتطوير عدد من المناطق وبذل الجهد لمتابعة مقاولي المشروعات .


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