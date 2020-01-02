تكليف «الرويلي» مديرًا عاما لفرع وزارة العمل بالجوف

سلطان الهوير (صدى):

صدر مؤخراً قراراً أدارياً يقضي بتكليف سعادة ‏الأستاذ نايل عبدالعزيز بن عويد الرويلي بمنصب(مدير عام فرع وزارة العمل والتمنية الإجتماعية بمنطقة الجوف)،وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار .

والجدير بالذكر بان سعادة الاستاذ نايل بن عبدالعزيز الرويلي يعتبر من الكفاءات القيادية والإدارية الشابة المتميزة في منطقتي الحدود الشمالية والجوف ،على اعتبار توليه العديد من المناصب القيادية الهامة في مسيرته العملية كان اخرها العمل في منصب مدير مصرف الإنماء بمنطقة الحدود الشماليه .

وقد رفع الرويلي شكره وتقدير لمعالي وزير العمل , ومعالي نائبه على هذه الثقة واعداً بأن تطوير المكاتب ورفع الإنتاجية وتحقيق توجيهات ولاة الأمر والمسؤولين في خدمة عملاء الوزارة والمواطنين أمرٌ سيتحقق بعون الله.

اسرة التحرير في صحيفة( صدى) تتقدم لسعادة الاستاذ نايل بن عبدالعزيز الرويلي آسمى أيات التهاني والتبريك بمناسبة هذه الثقة الغالية ، وتسأل الله العلي القدير له مزيدا من التوفيق والسداد والنجاح لخدمة دينه ومليكه ووطنه.