«الشؤون الإسلامية» تعلن عن 25 ألف وظيفة للأئمة والمؤذنين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن 25 ألف وظيفة شاغرة للأئمة والمؤذنين بنظام العقود الجديدة كمتفرغين في المساجد ، إذ يشترط على المتقدم عدم عمله في أي وظيفة حكومية أو مدنية.

ومن المقرر صرف راتب 6 آلاف ريال لمن يحمل مؤهل جامعي ، وراتب 4500 ريال لمن يحمل شهادة الثانوية العامة ، ويحتسب لهم خدمة في التأمينات الإجتماعية .

الوظائف المطلوبة : إمام وخطيب ، إمام فروض ، مؤذن .

الشروط ومتطلبات التعيين :

1- أن يكون المتقدم من المواطنين .

2- ان يكون معروفاً بالدين والأمانة .

3- ألا يقل العمر عن 18 عام ، ويكون قادر على آداء واجباته .

4- لم يسبق له الفصل من عمل حكومي بقرار نظامي .

5- أن يكون قارئ للقرآن الكريم دون لحن .

6- حفظ ما لا يقل عن ثلاث أجزاء للإمام وجزء للمؤذن .

7- اجتياز الكشف الطبي .