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«الشؤون الإسلامية» تعلن عن 25 ألف وظيفة للأئمة والمؤذنين

«الشؤون الإسلامية» تعلن عن 25 ألف وظيفة للأئمة والمؤذنين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن 25 ألف وظيفة شاغرة للأئمة والمؤذنين بنظام العقود الجديدة كمتفرغين في المساجد ، إذ يشترط على المتقدم عدم عمله في أي وظيفة حكومية أو مدنية.

ومن المقرر صرف راتب 6 آلاف ريال لمن يحمل مؤهل جامعي ، وراتب 4500 ريال لمن يحمل شهادة الثانوية العامة ، ويحتسب لهم خدمة في التأمينات الإجتماعية .

الوظائف المطلوبة : إمام وخطيب ، إمام فروض ، مؤذن .

الشروط ومتطلبات التعيين :
1- أن يكون المتقدم من المواطنين .
2- ان يكون معروفاً بالدين والأمانة .
3- ألا يقل العمر عن 18 عام ، ويكون قادر على آداء واجباته .
4- لم يسبق له الفصل من عمل حكومي بقرار نظامي .
5- أن يكون قارئ للقرآن الكريم دون لحن .
6- حفظ ما لا يقل عن ثلاث أجزاء للإمام وجزء للمؤذن .
7- اجتياز الكشف الطبي .


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