أكثر من 47 ألف استفادوا من خدمات مستشفى وادي ترج

محمد بن طحيطح(صدى):

صرحت صحة بيشة ان مستشفى وادي ترج يعمل بسعة 50 سرير يحتضن عدد من التخصصات الطبية في العيادات الخارجية وهي : ( العيون – أنف وأذن وحنجرة – عظام) وتعمل يوم الثلاثاء من كل أسبوع.وعيادات تعمل بصفة دائمة وهي 🙁 أطفال – نساء – جراحة عامة – باطنية – الإقلاع عن التدخين – الجلدية).

وقسم الطوارئ يقدم خدماتة الاسعافية والعلاجية علي مدار 24 الساعة .

وقد استقبلت الطوارئ خلال الأشهر الماضية من عام 2019 م(28848) مراجعًا. واستقبلت العيادات الخارجية (7443) مراجعاً، كما وبلغ عدد المراجعين في قسم الاشعه (2495)مراجعاً، وبلغ عدد المراجعين في المختبر (8427)مراجعاً .

ويقدم المستشفي خدمات الطب المنزلي حيث بلغ عدد المسجلين في البرنامج (55) حالة وتقدم لهم خدمات صحية وتأهيلية وتوعوية وتقدم لهم لوازم وأدوات صحية .