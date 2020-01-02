أسهل طريقة للسيطرة على هرمون «الجوع» والتحكم بكمية الطعام

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يراود الشعور بالجوع الكثير من الأشخاص على الرغم من تناول الوجبات المحددة ، وقد يتسبب ذلك في الإقبال على الطعام بشراهة وبلا حساب حتى يصاب الشخص بالسمنة .

ويؤكد الأطباء أن تلك المشكلة تتعلق بإفراز هرمون ” الغريلين ” المسؤول عن الشعور بالجوع وينتج بسبب قلة النوم والتوتر وزيادة الضغط .

وللتخلص من زيادة إفراز ذلك الهرمون والشعور بالشبع ، ينصح الأطباء بإتباع التالي :

1- تناول الوجبات بشكل منتظم ، في مواعيد متقاربة وتحديد 3 أو 4 وجبات في اليوم مع وجود مسافات زمنية مناسبة .

2- النوم فترة كافية ، على الأقل من 7 إلى 8 ساعاعات .

3- ممارسة الرياضة ، للتخلص من التوتر والضغط .

4- الحفاظ على نمط يومي منتظم ، مما يقلل من العصبية وإضطراب الهرمونات .