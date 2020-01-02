اليوم.. أمير عسير يفتتح مشروع الواجهة البحرية بالحريضة

أبها(صدى):

تشهد منطقة عسير اليوم الخميس افتتاح مشروع الواجهة البحرية المنتظر بالحريضة والذي يعد أكبر مشروع ترفيهي وسياحي بالمنطقة .

وسيفتتح المشروع الضخم سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير المنطقة بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة ومجلس التنمية السياحي بعسير .

من جانبه قدم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي شكره لأمير المنطقة والمسؤولين الذين لم يدخروا جهداً في الوصول لأفضل مستوى بالمشروع الذي يمتد على ساحل البحر الأحمر بمساحة 20400 مليون متر مربع ، وبطول أكثر من 3 كيلو متر .