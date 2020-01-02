ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات الأسترالية إلى 18 قتيلا و17 شخصا في عداد المفقودين

وكالات(صدى):

بات 17 شخصًا في عداد المفقودين جراء حرائق الغابات التي تشهدها ولاية فيكتوريا الأسترالية, بينما ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم البلاد إلى 18 قتيلًا بعد أن لقي شخص حتفه الليلة الماضية، وفقًا لما ذكره رئيس الولاية دانيال أندروز.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية اليوم أن موجة حر مصحوبة برياح قوية ستضرب جنوب أستراليا في وقت لاحق قبل أن تصل إلى جنوب شرقي البلاد بعد غد السبت.

يأتي هذا بينما وصلت سفينة مساعدات غذائية وطبية تابعة للبحرية الأسترالية إلى بلدة مالاكوتا الساحلية بولاية فيكتوريا المعزولة بسبب الحرائق منذ الثلاثاء المنصرم لإنقاذ آلاف الأشخاص العالقين.

وتشتعل الحرائق في جنوب شرقي أستراليا منذ مطلع أكتوبر. وأتلفت النيران أكثر من 36ر5 مليون هكتار من أراضي الغابات في جميع أنحاء البلاد وتسببت في تدمير أكثر من 1400 منزل.