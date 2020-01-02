«تطوير الرياض» تعلن موعد التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة تطوير الرياض، أن بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض ، خلال الربع الثاني من عام 2020.

وكان قرار مجلس الوزراء نص على أن تتولى لجنة عليا الإشراف على تنفيذ مشروع قطار الرياض وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، وفقاً للخطة الشاملة للنقل العام التي وضعتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وأكدت هيئة تطوير الرياض أن الخطة تهدف إلى توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة، والإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية.