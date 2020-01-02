بالفيديو..ولي عهد دبي «فزاع» يستقبل عام 2020 بطريقته الخاصة
استقبل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي «فزاع» عام 2020 بقصيدة شعر.
وحملت أبيات القصيدة رسالة حول تحقيق الأحلام والطموحات وتحفيز جمهوره بتنفيذها، موضحا أنه يحمل فى العام الجديد مزيدا من الإدارة والطموح.
وفيما يلي أبيات القصيدة:
جاد الزمن بعام ويجود الإلهام
ونفيد وندورعلى الاستفادة
وفي كل عام أحاول أحقق أحلام
وأحلام عمري دائما في زيادة
لمن يحب يكون قدام قدام
في خانة أصحاب الفكر والريادة
سولف على نفسك في لحظة هدوء تام
العمر لقفة ما يجي فيها إعادة
ثمم قوللها أنا صراحة في ذا العام
أشعر بكمية طموح وإرادة
لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام
عاند زمانك واستفد من عناده
هذه رسالة وعي للخاصة والعام
يذكر أن لولي عهد دبي العديد من الأنشطة والهوايات، من بينها الغوص والتصوير والطيران الحر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53213 ] نشر منذ 9 دقائق
والله أنا الي أستقبلت 2020
بأكبر صدمة
خطيبتي أماراتية من سكان الشارقة وعايشه عمرها عندنا
وبدال ماتقول لي كل عام وأنت بخير
قالت لي أيش رأيك أزوجك صديقتي ٢٨سنة
عمرها
الين ماأخلص دراستي أنا😮
معد عرفت أضحك ولا أبكي😂😂😂😂