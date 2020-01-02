5 سنوات سجن لرجل أعمال قتل صديقته ضربًا
قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن خمس سنوات بحق رجل أعمال عربي، اعتدى على صديقته بالضرب حتى أصيبت بنزيف في المخ، وتوفت.
وتعمد المتهم قتل صديقته لبنانية الجنسية، بعد الاحتفال معها في شقتها، حيث وقعت مشادة كلامية بينهما، ثم صفعته على وجهه، فجُن جنونه متأثراً بتعاطي كمية كبيرة من المشروبات الكحولية، واعتدى عليها بدوره.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها لم تكن تحت تأثير الكحوليات أو المخدرات، وأن الإصابات التي تعرضت لها عنيفة للغاية، لأن عظام الجبهة قوية ويصعب كسرها بضربة خفيفة كما ادعى المتهم في أقواله.
فيصل[ عدد التعليقات: 627 ] نشر منذ 1 ساعة
لو هلفوت كان اعدام
زي المطربه اللبنانيه
مدري ايش تميم ؟
طلعوا منها
هههههههه
وعاااااش العدل
هعهعهعهعهع
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53213 ] نشر منذ 6 دقائق
هذا مفروض اعدام
بس شكل قاضي القضية نظر لها من باب أنه كان في غير شعوره
لكن هذا أيضآ مايعفيه من مسؤلية القتل العمد
خمس سنوات مهي حقت كسر الجبهه😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53213 ] نشر منذ 5 دقائق
أو شكله مستثمر قوي(هامور)من داعمي الأقتصاد العالمي
مبين فيه يوم كسر جبهتها
ومايبون يخسرونه🤔