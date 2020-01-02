5 سنوات سجن لرجل أعمال قتل صديقته ضربًا

أبوظبي(صدى):

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن خمس سنوات بحق رجل أعمال عربي، اعتدى على صديقته بالضرب حتى أصيبت بنزيف في المخ، وتوفت.

وتعمد المتهم قتل صديقته لبنانية الجنسية، بعد الاحتفال معها في شقتها، حيث وقعت مشادة كلامية بينهما، ثم صفعته على وجهه، فجُن جنونه متأثراً بتعاطي كمية كبيرة من المشروبات الكحولية، واعتدى عليها بدوره.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها لم تكن تحت تأثير الكحوليات أو المخدرات، وأن الإصابات التي تعرضت لها عنيفة للغاية، لأن عظام الجبهة قوية ويصعب كسرها بضربة خفيفة كما ادعى المتهم في أقواله.