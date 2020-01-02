«تعدد الزوجات يطيل العمر» يصل للتريند..وفتاة للرجال: «يلا من منعكم»
تصدر وسم «تعدد الزوجات يطيل العمر»، قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكالعادة شهد الوسم تباينًا في الآراء بين المغردين والمغردات، اللاتي بالطبع يقفون ضد مبدأ التعدد.
ومن بين التغريدات، سخرت فتاة من كثرة الهاشتقات التي تتحدث عن التعدد وفوائده من حين لآخر، قائلة: أتمنى من الإخوه اللي يهايطون هنا في التاق يعددون فعلآ يلا من منعكم نبي دراما نبي اكشن بسرعة لو سمحتو.
ويأتي تدشين الوسم تزامنًا مع توصل دراسة بريطانية جديدة إلى أن تعدد الزوجات يطيل من عمر الرجل بنسبة تصل إلى 12% أكثر من أقرانه الذين تزوجوا لمرة واحدة فقط.
وخلصت الدراسة إلى أن التعدد يؤدي إلى سعادة الرجل وتحسّن أحواله المهنية والمادية.
وأكد الباحثون أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل، وجاء تأكيدهم من خلال الاطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التي تسمح بتعدد الزوجات والنتائج الإيجابية لذلك.
كان زمان[ عدد التعليقات: 4106 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه …
أثارة إعلامية …. مواضيع أُستهلكت …
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3170 ] نشر منذ 56 دقيقة
تعدد الزوجات يطيل العمر , ماصدقت — فلم يعد الزواج بتلك البساطة التي تتحدثون عنها فهناك مسئوليات ومتطلبات مادية واجتماعية ونفسية واضف الى ذلك ان تكون اعصابك من حديد , فالمسئلة ليست مرتبطة بما تحت الحزام فقط , فانت ببساطة تشبه ذلك المسكين الذي يدور في الساقية — وعموما دجاجة حفرت على راسها عفرت
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45187 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه مساكين الغرب يدورون لما يطيل العمر وكل يوم ولهم دراسه ونسوا ان الموت حاصل حاصل
والعرب كل همهم التريقه في بعض الأحيان والتصديق في بعض الأحيان والتعليق في بعض الاحيان
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45187 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه مساكين الغرب يدورون لما يطيل العمر وكل يوم ولهم دراسه ونسوا ان الموت حاصل حاصل
والعرب كل همهم التريقه في بعض الأحيان والتصديق في بعض الأحيان والتعليق في بعض الاحيان
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45187 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه مساكين الغرب يدورون لما يطيل العمر وكل يوم ولهم دراسه ونسوا ان الموت حاصل حاصل
والعرب كل همهم التريقه في بعض الأحيان والتصديق في بعض الأحيان والتعليق في بعض الاحيان
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45187 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه مساكين الغرب يدورون لما يطيل العمر وكل يوم ولهم دراسه ونسوا ان الموت حاصل حاصل
والعرب كل همهم التريقه في بعض الأحيان والتصديق في بعض الأحيان والتعليق في بعض الاحيان
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45187 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه مساكين الغرب يدورون لما يطيل العمر وكل يوم ولهم دراسه ونسوا ان الموت حاصل حاصل
والعرب كل همهم التريقه في بعض الأحيان والتصديق في بعض الأحيان والتعليق في بعض الاحيان
المليليح[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 21 دقيقة
اقول يازين العزوبية
رااايق[ عدد التعليقات: 7737 ] نشر منذ 8 دقائق
يطيل العمر***!!!!!!!!!!! طل * هههههههههههههههههههههههههه
*
يمكن *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!