«تعدد الزوجات يطيل العمر» يصل للتريند..وفتاة للرجال: «يلا من منعكم»

حمود العنزي(صدى):

تصدر وسم «تعدد الزوجات يطيل العمر»، قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكالعادة شهد الوسم تباينًا في الآراء بين المغردين والمغردات، اللاتي بالطبع يقفون ضد مبدأ التعدد.

ومن بين التغريدات، سخرت فتاة من كثرة الهاشتقات التي تتحدث عن التعدد وفوائده من حين لآخر، قائلة: أتمنى من الإخوه اللي يهايطون هنا في التاق يعددون فعلآ يلا من منعكم نبي دراما نبي اكشن بسرعة لو سمحتو.

ويأتي تدشين الوسم تزامنًا مع توصل دراسة بريطانية جديدة إلى أن تعدد الزوجات يطيل من عمر الرجل بنسبة تصل إلى 12% أكثر من أقرانه الذين تزوجوا لمرة واحدة فقط.

وخلصت الدراسة إلى أن التعدد يؤدي إلى سعادة الرجل وتحسّن أحواله المهنية والمادية.

وأكد الباحثون أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل، وجاء تأكيدهم من خلال الاطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التي تسمح بتعدد الزوجات والنتائج الإيجابية لذلك.