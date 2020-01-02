إستعدادت ضخمه لإنطلاق مهرجان عبق الماضي في ثوبه الجديد

ريم عبدالعزيز(صدى):

تشهد مدينة الرياض اليوم الخميس انطلاق مهرجان عبق الماضي، تحت رعاية رجل الأعمال السعودي عبدالله القحطاني وبحضور عدداً من أصحاب السمو والمعالي ورجال وسيدات الأعمال والإعلام وعدداً من مشاهير التواصل الإجتماعي تتزين الدرعية بمهرجان العرس الثقافي التراثي الذي تشهده محافظة الدرعية تزامناً مع موسم الجنادرية لكل عام وإبتداءاً بعام الرؤية ٢٠٢٠.

يشتمل عبق الماضي على المنطقة التاريخية و التي تعد ايضاً بمنزلة المنارة للتراث الثقافي، والجسر الرابط بين حداثة الحاضر وعبق الماضي ويعرِّف أبناء بلادنا وزوارها على تنوع التراث الوطني، وغزارة المنتج الثقافي والحضاري والذي يتميز بتصاميمه الفريدة، وإحتوائه على عدد من القطع النادرة التي تبرز جانباً من عراقة المنطقة وإبداع التصاميم المعمارية ، كما تشارك الحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة كبيرة من أروقته، بالإضافة إلى سوق شعبي وإحتوائه على مشاركات عديدة من الإنتاج اليدوي من المهن القديمة ومزاد شعبي للمقتنيات الأثرية والطبخ الشعبي، كما يشتمل على العديد من الفعاليات، والبرامج والعروض الفلكلورية، وعروض السيارات الكلاسيكية والبيئه الصحراوية ، والتنظيم المروري للطفل والكثير من العروض الترفيهية للأسرة والطفل.

جهود ملحوظة يبذلها أبناء هذه البلاد العظيمة لبناء الوطن حباً وإنتماءاً وولاء ، عاصمه المملكة الرياض تفخر وتعتز بأنها تضم كفاءات متميزة ساهمت وتسهم في الحفاظ على السمعة التاريخية الوطنية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية.

وبكل التقدير والإحترام أسرة عبق الماضي تستضيف سعادتكم لمشاركتها حفل إفتتاح المعلم التاريخي التراثي.

المهرجان يستمر ٣٠ يوماً من الفعاليات المثيرة والبرامج التي يمتزج بها عبق الماضي وتراثها والأصالة العربية، وليقدم المشاركون والعارضون فيها نموذجاً أشبه بالحقيقة لحياة البادية في الماضي.

الجدير بالذكر أن المهرجان هذا العام يحمل العديد من المفاجآت التي ستكون علامات بارزة في النسخة الجديدة خصوصاً لفئة الأباء والأجداد والفعاليات المخصصة لمحبي التراث من داخل المملكة، متوقعاً أن يحقق المهرجان العديد من النجاحات على مستويات مختلفة .

يبدأ من 2 يناير وحتى 31 يناير 2020، مواعيد الزيارة من الساعة 4 عصراً حتى الـ 11.30 مساءً القائم حالياً بالرياض – حي حطين – مخطط الثغر – تقاطع طريق الملك خالد مع الأمير محمد بن سلمان .