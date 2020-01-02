«هنوا أبو الفصاد»..لاعبو ليفربول يهنئون أحد أفرد الجهاز الفني بـ 12 لغة

طلال الغامدي(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام لاعبي فريق ليفربول بحضور المدير الفني للفريق يورجن كلوب، بالاحتفال بعيد ميلاد أحد أفراد الجهاز الفني.

وأظهر الفيديو تقديم التهنئة التهنئة بـ 12 لغة مختلفة، حيث وجه كل لاعب التهنئة بطريقته الخاصة.

ووجه اللاعب المصري محمد صلاح التهنئة لفرد الجهاز الفني بعيد ميلاده، على الطريقة المصرية، حيث غنى له الأغنية الشهيرة لديهم في احتفالات عيد الميلاد وكلماتها: «هنوا أبو الفصاد، هيكون عيد ميلاده الليلة أسعد الأعياد».

يذكر أن الألماني يورجن كلوب سبق وأن أعرب عن اعتزازه بأن فريقه يضم العديد من الثقافات المختلفة.